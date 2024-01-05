亞果遊艇全台布局即將完成 2024年增添營收動能

亞果遊艇 (7566-TW) 從台南安平遊艇碼頭出發，接連取得高雄愛河灣遊艇碼頭、澎湖縣馬公第一漁港休閒專用區 BOT 之後，於去年 12 月再取得台中遊艇港碼頭，而北部的新北市八里港招標案，目前也只有亞果遊艇通過資格審查，若是有機會取得八里港遊艇碼頭經營權的話，亞果遊艇 (7566-TW) 將是全台第一也是唯一一家布局完整的遊艇業者。

亞果遊艇董事長侯佑霖表示，亞果遊艇除了不斷爭取好的碼頭地點之外，也要將遊艇的休憩活動、駕訓教學、遊艇買賣、遊艇船舶維修與代管以及餐飲，提供完善的一條龍服務給消費者，同時帶動每個碼頭區域的周邊觀光發展，當北中南以及澎湖都建置完成的話，就能創造一條真正自由的藍色公路。

在餐飲方面，去年亞果遊艇 (7566-TW) 與雲品國際(2748-TW) 策略結盟，將受託經營亞果旗下位於台南安平「亞果遊艇城」黃金會所的餐廳與宴會場域，而餐廳位置就位於亞果遊艇城的一樓與三樓，取名「亞果薈 managed by 君品 Collection」中餐廳，而君品 Collection 團隊也連續五屆獲得米其林三星殊榮，預計今年第一季試營運，將為亞果遊艇帶來營收新動能。

亞果薈 managed by 君品 Collection 中餐廳。(圖: 亞果遊艇提供)

侯佑霖指出，亞果遊艇 (7566-TW) 近年也積極推行海洋運動賽事，並成立 TSL 台灣帆船聯盟，希望透過舉辦海洋活動與賽事累積經驗，讓更多亞果會員以及國人有機會參與更多國際級賽事，推升台灣在帆船運動上的國際能見度。

亞果遊艇舉辦帆船賽事。(圖: 亞果遊艇提供)

今年適逢台南古城建城 400 年，亞果遊艇與新加坡悅榕集團看好台南未來的觀光與發展，因此去年 9 月 8 日重訊公告預計增資 3,000 萬股，每股價格 $27 元，預計取得 8.1 億現金用於開發安平遊艇城第三期，亞果遊艇攜手悅榕集團一起開發，預計投入高達 25 億元，用於建置及經營國際級休閒飯店。

展望 2024 年，台南安平遊艇城二期的墅前泊位 Villa、會員度假中心，將在今年第一季完工啟用，其中，第一期 62 席泊位停泊率高達九成，第二期 36 個船舶位置，除了保留 Villa 客戶的船舶位置，其餘均銷售一空，而會員度假中心的 76 間 1-3 房的房型也預計於今年第一季完成點交，樂觀看待後續的營收表現。