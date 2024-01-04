紅海復航計畫生變！上海集運指數期貨12天飆漲逾160%

節後兩天，上海集運指數（歐線）期貨再次飆升，周三（3 日）午後主力 EC2404 合約觸及漲停價位 2,353.9 點。

至此，在過去的 12 個交易日裡，上述主力合約共出現九個漲停，較此次旱地拔蔥一般上漲前夕的 899.2 點，已經大漲 161.78%。

據《21 世紀經濟報導》報導，究其原因，仍是紅海事件復航反復。全球最大航運公司馬士基（Maersk）復航計畫周二生變，馬士基宣布繼續暫停紅海運輸。

本輪集運指數（歐線）期貨的上漲行情，始於去年 12 月。

去年 11 月中旬起，葉門胡塞武裝組織擴大對以色列目標的打擊範圍，開始在紅海攻擊與以色列有關的商船。

去年 12 月起，胡塞武裝組織的襲擊目標擴大至所有駛向以色列港口的船隻。12 月 9 日至 15 日，馬士基、赫伯羅德的貨櫃船受到襲擊。隨即多家海運巨頭宣布，暫停所有紅海貨櫃船運輸或繞道好望角。

此後，隨著紅海危機不斷發酵，集運指數（歐線）期貨自 12 月 18 日展開本輪上漲。

與此同時，每當紅海停航出現轉機時，期貨盤面均會亦步亦趨地跟隨運行。

比如當地時間 12 月 24 日馬士基復航的消息，便導致 12 月 25 日 EC2404 合約出現幾乎跌停的走勢。再如地中海航運公司貨櫃船遇襲，再次觸發該合約在 12 月 27 日漲停。

毫無疑問，集運指數期貨的市場波動和風險大幅增加，也正是基於這一現狀，上海國際能源交易中心（以下簡稱上期能源）從上漲初期便啟動交易所層面的調控。

「紅海局勢的變化，上期能源和投資者都無力左右。」業界人士說，上期能源所能做的無非是調整交易規則，向各界傳遞保持冷靜、理性的態度，降低市場波動產生的風險。

實際上，由於集運指數期貨的表現過於突出，市場上也出現一些停牌的聲音。

對此上述業界人士認為：「從航線情況來看，紅海地區經常有變化，大型航運龍頭也在觀望，並爭取復航，同時航線途徑國家眾多，這本身也是一個各方博弈的過程。在這種情況下，期貨並不具備停牌的基礎。」

