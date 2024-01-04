〈貴金屬盤後〉Fed何時啟動降息不明確 美元回升 黃金跌近2周低點

由於美國聯準會 (Fed) 公布的最新會議記錄顯示潛在降息時機的不確定性，黃金價格周三 (3 日) 回落，邁向 3 周多以來最大單日跌幅。

紐約黃金期貨下跌 1.5%，收每盎司 2042.80 美元

黃金現貨價下跌 1%，報每盎司 2037.61 美元保持穩定，觸及近 2 周低點並為 12 月 11 日以來最大單日跌幅。

會議記錄顯示，Fed 官員似乎越來越相信通膨已得到控制，「上行風險」減弱，且越來越擔心「過度限制」的貨幣政策可能損害經濟。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 表示：「12 月 Fed 會議記錄發出的訊息是『穩住』，雖然我們已經看到週期的高點，但還要更多的時間才會降息，尤其是在金融狀況寬鬆和高度不確定性的情況下。」

該會議記錄顯示，與會者已注意到「不確定性的程度異常高」，因此進一步升息的可能性仍存在。

投資者目前認為 Fed 在 3 月會議上開始降息的可能性達 70%，而經濟學家大致認為要等到年中時期 Fed 才會降息。降息會削弱持有不孳息的黃金之機會成本。

美元指數紮實上升 0.3%，使黃金對使用非美元貨幣的買家來說更昂貴。

投資者正等待本周一系列美國經濟數據，包含周五的非農就業報告。

以色列與哈馬斯衝突蔓延至黎巴嫩，哈瑪斯副領導人在黎巴嫩首都貝魯特 (Beirut) 遇襲身亡後，市場也關注中東的發展。

現貨白銀下跌 2.7%，至 3 週低點每盎司 23.00 美元；鉑金下跌 1% 至 972.32 美元，為 12 月 22 日以來的最低點；鈀金也下跌 1%，至 1070.39 美元，為連續第七個交易日下跌。

