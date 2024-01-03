上海再出手 推出房市扶持政策

新年伊始，上海政府再出手，推出房市扶持政策，包括在推動都市更新時考慮「三大工程」建設的要求，調整對第二套改善型住宅的認定，並調整第二套改善型住宅最低首付款的比率。

據《證券時報》報導，上海市委書記陳吉寧在周二（2 日）指出，城市總規確立了城市的定位、功能及布局，是城市發展大格局、大思路的集中體現。要把城市更新放在實現城市總規的大目標下思考，圍繞「五個中心」核心功能，加強統籌規劃、補齊短板弱項，改善職住平衡，提升城市品質。

陳吉寧指出，要著眼推進中央部署的保障性住宅建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」，加強更新任務統籌，在制定更新計畫時同步考慮「三大工程」建設的要求。

此外，上海市住房公積金管理委員會在周二發布《關於調整本市住房公積金個人住房貸款政策的通知》（以下簡稱《通知》），調整對第二套改善型住宅的認定，並調整第二套改善型住宅的最低首付款比重。

其中，繳存職工家庭名下在上海市已有一套房子，在全國未使用過住宅公積金個人房貸或首次住宅公積金個人房貸已結清者，認定為第二套改善型住宅。

若購屋者被認定是購買第二套改善型住宅，最低首付款比率為 50%；若購屋者被認定是購買第二套改善型住宅，且買的房子位於中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山六個行政區全域，最低首付款比重為 40%。

該政策周三上路，周三前受理的公積金貸款，按原政策執行，周三（含）後受理的公積金貸款，按最新通知執行。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，此前二套房公積金貸款首付比率分別為 50% 和 70%（根據普通住宅和非普通住宅），現在比重可以降低到 50%。一些改善型住宅或認購大戶型二套房的買家，也可因此享受公積金貸款的優惠政策。這進一步降低改善型住宅的首付比率，並更大程度運用公積金解決換房需求。

「《通知》的政策和此前上海商貸政策調整一樣，針對自貿區臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山等六個行政區，採取了更低的首付比例——40%，這將推動此類區域換房成本降低，體現了職住平衡等功能導向。」嚴躍進說。

去年 12 月 14 日，上海發布通知調整住宅信貸政策，提到二套房首付最低 50%；在自貿區臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山六個行政區全域實行差異化政策，最低首付款比重調整為不低於 40%——此次公積金貸款政策調整體現了政策一脈相承。

「此次上海公積金政策調整的含義很清晰，即當前購房政策還有進一步放鬆的空間，也有進一步放鬆的可能。」嚴躍進指出，結合同日東莞取消房貸利率下限等消息，1 月各類政策積極釋放暖意，進一步說明各地積極支持合理住宅消費需求。