〈日本石川強震〉矽晶圓及多間半導體廠停工檢查 研調估影響可控

日本元旦發生石川強震，研調機構 TrendForce 今 (2) 日表示，由於現階段半導體處下行週期，且進入淡季，部分零組件仍有庫存，加上多數工廠落在震度 4 至 5 級，均在工廠耐震設計範圍內，多數工廠初步檢查機台並未受到嚴重災損，研判影響可控。

研調調查，石川縣能登地區強震的影響範圍，周邊包含 MLCC 廠 TAIYO YUDEN、矽晶圓廠信越 (Shin-Etsu) 與環球晶 (6488-TW)、半導體廠東芝 (Toshiba) 及高塔半導體 (Tower) 與新唐 (4919-TW) 共同營運的 TPSCo 等工廠。

研調指出，矽晶圓廠信越、環球晶位於新潟的廠房均停機檢查中，矽晶圓製程以長晶 (Crystal Growth) 最為忌諱地震搖晃，但信越長晶廠區大多以福島地區為主，本次地震影響有限，SUMCO 則未受影響。

半導體廠方面，東芝加賀 (Kaga) 工廠位處石川縣西南部，當地擁六吋、八吋廠各一座，以及一座十二吋廠即將在今年上半年完工；還有高塔與新唐合資的 TPSCo 三座工廠，分別位在魚津 (Uozu)、礪波 (Tonami) 及新井 (Arai)，三座均停機檢查中；聯電旗下 USJC 則未受影響。