非製造業未來半年展望連2增 創近2年新高

中華經濟研究院今 (2) 日公布 12 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 連 14 個月擴張，惟指數微跌 0.2 個百分點至 56.0%，而未來六個月展望指數連 2 個月擴張，且速度創去年 3 月以來最快，顯示內需動能持續走強。

中經院說明，12 月 NMI 四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用皆呈現擴張，供應商交貨時間上升 (高於 50.0%)。

其中，商業活動已連 11 個月擴張，且速度再加快，指數續揚 2.6 個百分點至 58.8%。

新增訂單指數由 2021 年 12 月以來最快擴張速度 (58.2%) 回跌 1.9 個百分點至 56.3%，連 10 個月擴張。

未完成訂單 (工作委託量)11 月中斷連續 15 個月的緊縮轉擴張後，連 2 個月擴張，指數為 50.6%。

服務收費價格連 43 個月上升 (高於 50.0%)，惟指數回跌 0.8 個百分點至 54.4%。

至於未來展望，11 月中斷連 3 個月的緊縮轉擴張後，12 月續揚 3.3 個百分點至 57.8%，創去年 3 月以來最快擴張速度。

八大產業中，六大產業 NMI 擴張，依速度排序為住宿餐飲業 (70.8%)、教育暨專業科學業 (62.1%)、營造暨不動產業 (56.9%)、運輸倉儲業 (56.7%)、金融保險業 (55.7%) 與零售業 (50.7%)；資訊暨通訊傳播業 (48.4%) 和批發業 (49.7%) 則回報 NMI 為緊縮。

對於未來半年展望，各產業依指數擴張速度排序為住宿餐飲業 (72.2%)、教育暨專業科學業 (62.1%)、營造暨不動產業 (61.1%)、零售業 (58.8%)、金融保險業 (54.5%) 與批發業 (52.9%)；僅資訊暨通訊傳播業 (40.6%) 回報緊縮，而運輸倉儲業持平 (50.0%)。