集保結算所深耕基金市場 2024年起受託辦理基金審查作業

集保結算所表示，受主管機關金管會行政委託審查投信事業申報非屬 ETF 之證券投資信託基金募集案件，訂定「受託辦理境內外基金募集案件審查作業要點」，自 1 月 1 日起實施。

近年來境內外基金市場蓬勃發展，境內外基金之檔數已由 2016 年合計 1766 檔 (含 ETF)，至 2023 年 11 月增加為 2012 檔，基金總規模由 5.2 兆元大幅成長至 10.17 兆元，過去 3 年主管機關受理業者申報 (請) 基金審查件數 (含追加募集案件) 合計約 300 餘件。

考量市場發展及兼顧業者對於審查效率之需求，主管機關將基金募集審查案件分階段行政委託予證券周邊單位辦理，並於 2023 年 12 月 14 日修正「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」第 3 條之 1 及「境外基金管理辦法」部分條文之相關規定，其中非屬 ETF 之境內外基金募集申報案件將委託集保結算所辦理審查。

第一階段自 1 月 1 日起，將委託集保結算所辦理審查投信事業申報投信基金追加募集之 7 個營業日生效案件、以投資國內為限之 12 個營業日生效案件 (不包括 ESG 相關主題基金) 及申請展延案件，以及前述案件申報生效之撤銷、廢止或變更等事項，並訂定相關申報書格式及書件內容。

集保結算所表示，未來將設置專責審查組別及人員，作為業者於送件前及審查過程中之聯繫窗口，俾利審查機制之順利運行，並將延續主管機關現行之審查重點，及兼顧審查作業之效率，參考證券交易所與櫃檯買賣中心現行審查作業方式，新增申報案件檢查表，透過業者於送件前之自行檢核，以提高基金募集審查機制的透明性及可預期性。

集保結算所總經理陳德鄉表示，目前集保結算所於基金市場之服務，包含受理境外基金申報、公告，提供境內外基金交易平台、境內基金無實體登錄、境內基金款項集中清算等服務，並協助主管機關辦理監理數據與風險分析，服務內容已串聯基金市場整體生態圈，提供多元服務面向。

陳德鄉進一步指出，本次受主管機關行政委託辦理基金募集審查，將持續遵循主管機關之指導，以全方位以及全視角的服務，作為主管機關、業者、公會以及一般投資者間的橋樑，期提升各參與者運作效率，增進投資人效益，為基金市場提供更完整的服務生態系，進而促進基金市場的健全發展。