南韓最大在野黨魁李在明遇襲！不明人士持刀攻擊頸部

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明周二（2 日）在釜山遇襲，遭不明人士持刀攻擊頸部左側，襲擊者當場被逮補。

據《韓聯社》報導，李在明頸部受傷流血，當時神志清醒，事發 20 多分鐘後被送往醫院搶救，在上午 11 點 14 分左右接受縫合手術。

警方表示，推測他受了輕傷，頸部約有 1 公分長的傷口，「現場已止血，意識清醒，流血量極少」。

警方在現場抓獲了襲擊李在明的男子，此人年齡約莫五、六十歲。此人假扮成李在明的支持者，並在請求李在明簽名時拿出二、三十公分長的凶器行凶。

南韓總統尹錫悅高度關注這起事件，指示警方及相關部門查明真相，並盡最大努力為李在明的治療提供支持。尹錫悅強調：「我們的社會在任何情況下都不應容忍此類暴力行徑」。

李在明生於 1964 年，此前被視為前總統文在寅的接班人。李在明從政前是一名人權律師，多次參與人權運動、市民運動。2010 年至 2018 年，李在明出任城南市長。2018 年，當選京畿道知事。2021 年 10 月，李在明辭去京畿道知事一職，專心準備總統大選。

李在明曾參加 2017 年總統選舉初選，但因不敵同黨派的文在寅，無緣共同民主黨總統候選人。

去年 8 月 31 日起，李在明在國會大廈前絕食示威，要求政府推動執政改革，全面改組內閣。他在示威第 19 天因健康狀況不佳被送醫治療。