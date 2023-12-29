2023台股熱門ETF回顧！績效排行榜報你知!

一、台股 ETF 交易熱絡排行

國內投信發的台股 ETF 加總起來就有 48 檔 (不含槓桿型)，本文利用 ETF 在次級市場的總成交量來觀察，2023 年投資人喜愛的熱門 ETF 有哪些?

利用今年以來的總成交量來做排序，找出 2023 年交易最熱絡的 ETF，可以發現高股息是今年最受歡迎的 ETF 類型，排行前 5 名都是高股息 ETF 獨占鰲頭，其中排行前 20 榜單中高股息相關的 ETF 包括 00878、00929、00919、0056、00900、00713、00918、00915、00934、00907。

二、台股熱門 ETF 績效排行

近期國內席捲了一股高股息 ETF 的熱潮，尤其是月配息更是一股新潮流，不過配息型的績效如何，我們可以從報酬率進行比較。下列表中左邊是利用今年以來的報酬率將交易熱絡的前 20 支 ETF 進行排序，可以發現有 10 檔的 ETF 是贏過加權指數 (YTD 24.8%)，排行榜中高股息 ETF 也有不錯的績效。然而單純的用資本利得報報酬率計算並沒有考量到配息的部分，假設投資人將領到的現金股利考慮進去算出含息報酬率，更能體現高股息 ETF 的優勢。

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