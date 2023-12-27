Visa調查：逾8成台人愛用主力卡遊日本 消費偏好嗶卡感應

歲末年終迎來旅遊旺季，Visa 今 (27) 日公布最新的全球旅遊意向調查指出，未來一年台人平均海外旅遊次數超過 3 次，其中熱門目的地由日本居冠 (50%)，更有逾八成 (84%) 台人在日本旅遊時，會使用境內主力卡消費，享受一卡暢玩的旅遊體驗；旅人也越來越習慣用卡支付，除了住宿與機票多用卡預訂，在旅遊當地亦有近八成選擇嗶卡感應消費。

日本成為台灣旅人首選，旅費也不手軟，根據調查，平均旅費近七萬元，依族群來看，銀髮族最捨得花，單趟旅費逼近十萬，小家庭整體旅費也超過九萬，Z 世代則偏好用較少旅費精遊日本。而台人赴日主要瞄準美食與購物行程，近八成 (78%) 旅人最想大啖美食，過半旅人也把購物放入主要行程，血拚平均金額佔整體旅費兩成以上。

Visa 台灣總經理趙麗芳表示，從 Visa 今年度最新的海外旅遊意向調查報告可發現，有高達九成五的消費者期待重遊日本，更愛用境內外通用的主力卡消費，讓支付體驗更一致。我們也為這些即將赴日的卡友提供豐富旅遊優惠，並持續以創新科技提升安全且流暢的跨境支付體驗。

Visa 精選日本旅遊獨家優惠，Visa 無限卡、商務無限卡、商務御璽卡別卡友只要在 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日間，至東南旅遊活動頁下單日本航空（JAL / 日航）機票，用 Visa 卡支付全額並輸入指定折扣碼就能享最高 8% 現折優惠，機加酒套裝行程也有特別折扣。

Visa 更攜手位在東京購物熱點銀座東急廣場（Tokyu Plaza Ginza）、備有超過 200 個品牌的免稅店天堂「樂天免稅店東京銀座店」，推出最高折萬元的優惠活動。Visa 卡友在 2024 年 5 月底前，持台灣發行的 Visa 卡於樂天免稅店東京銀座店消費滿額，並使用 Visa 專屬電子優惠券，即享最高 10,000 日圓折價優惠。