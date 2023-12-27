零壹拿下Extreme Networks台灣代理 添營運新動能

資訊軟體服務商零壹 (3029-TW) 今 (27) 日宣布與 Extreme Networks 舉行代理商簽約儀式，成為 Extreme Networks 台灣合作夥伴，將推出全系列產品，強化網路架構與網路應用安全服務的陣容，藉此協助客戶創建分散式、可擴展且以客戶為中心的網路基礎架構，增添 2024 年的營運新動能。

零壹總經理陳鍵忠說明，疫後企業轉向混合 IT 的工作模式，企業須應對複雜、高分散的架構，各產業在數位轉型的策略發展下，據 IDC 調查，今年企業新部署的 IT 基礎架構有 50% 以上的設備位於邊緣，所有接取網路的裝置也為支援物聯網應用，安全性是應用模式成功與否的關鍵因素。

而 Extreme Networks 提供各種企業網路解決方案，目標在簡化網路部署和管理，並提供網路分析、AIOps、機器學習和自動化等功能，協助推動更好的消費者體驗、簡化營運。

其中，ExtremeCloud™ IQ 基於雲端的全方位管理平台，可增強對整個網路基礎架構的可視性和控制，該平台也提供網路產業首創的數位孿生 (Digital Twin) 功能，使客戶能直接從雲端簡化交換器和存取點的暫存、驗證和部署。