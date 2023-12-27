Canalys：換機周期、AI功能加持 明年全球PC市場止跌反彈

分析師表示，隨著消費者準備購入新的個人電腦 (PC)，PC 銷售低迷景況可望在明年劃下句點，對搭載人工智慧 (AI) 功能的設備需求，也將為市場帶來提振。

Canalys 分析師 Ben Caddy 和 Kieren Jessop 預估，隨著疫情期間購買的 PC 進入更新周期，加上新的 AI 裝置即將問世，PC 市場將在 2024 年恢復 8% 的成長率。

Canalys 表示，微軟將在 2025 年 10 月 14 日終止支援 Windows 10 作業系統，可望進一步帶動新款 PC 的銷售表現。

市調公司 IDC 指出，到了 2024 年，大量老舊的商用 PC 裝置估將使用超過四年，因此需要進行更新，這和轉移到 Windows 11 系統的需求一致。預估明年 PC 市場可望較 2023 年成長 3.4%。

IDC 數據顯示，疫情帶動辦公和學習趨勢轉變下，2020 年全球 PC 銷量創下 2010 年以來最大增幅。另外，IDC 指出今年第三季全球 PC 出貨量為 6,850 萬台，較 2022 年同期下滑 7.2%。

自 2022 年初以來，因總體經濟逆風、零售和商業需求疲軟，以及 IT 預算轉移，PC 出貨量已連續幾季下滑。

不過，Canalys 表示，隨著消費者積極尋求整合 AI 功能，藉此提高生產力和休閒體驗，生成式 AI 的繞長可能會促進 PC 銷售成長。

該公司預測，2027 年出貨的 PC 中將有六成具備 AI 功能。「PC 是現代工作和生活的核心，將在軟硬體領域持續發展，以跟上這一趨勢。」

惠普 (HPQ-US) 執行長 Enrique Lores 上月向 CNBC 表示，搭載 AI 功能的新款筆電，將有助於加快 PC 市場的成長步伐。