〈台股盤前〉創今年新高後短線防震盪 多題材加持向上趨勢不變

台股在外資回補下，周二量縮大漲 146.89 點，收 17751.73 點，創今年以來新高，法人認為，隨然短線恐出現創高拉回，但隨選舉行情加溫、美股趨勢向上，後續還有 CES 展題材，都有利台股維持向上趨勢。

美股周二在聖誕假期過後交投清淡，四大指數齊揚，道瓊上漲 159.36 點或 0.43%；標普上漲 20.12 點或 0.42%，收 4,774.75 點，逼近歷史高點 4,796.56 點；那指漲 81.6 點或 0.54%、費半漲 74.60 點或 1.80%。

台股 ADR 全面走揚，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.26% ；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.51%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.00%。

台股昨日創下自 15975 點波段反彈以來新高，雖然成交量 2264.32 億元，並未跟隨放大，法人認為，短線可能出現關後震盪，不過，選舉行情加溫、美股趨勢向上，且後續還有 CES 展題材，都有利台股維持向上趨勢。

觀察三大法人昨日籌碼動向，外資回頭買超 180.52 億元、自營商賣超 15.96 億元、投信買超 24.55 億元，三大法人合計買超 189.11 億元。