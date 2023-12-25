〈台股盤後〉外資放假 台股維持聖誕紅 光電、IC設計、AI PC形成金三角

台股今 (25) 日在外資放假下仍維持小紅歡度聖誕節，雖盤中一度回測平盤，不過在光電、IC 設計族群撐盤，以及 AI PC 題材熱絡持續帶動相關概念股，終場小漲 8.21 點，收 17604.84 點，成交量 2392 億元。

今日權值股較無表現，台積電 (2330-TW) 跌 0.17%，鴻海 (2317-TW) 維持平盤，聯發科 (2454-TW) 漲 0.51%，台達電 (2308-TW) 漲 0.33%，日月光投控 (3711-TW) 則小跌 0.38%。

權值股中大立光 (3008-TW) 漲勢強勁，隨著大立光 11 月營收 67.9 億元寫下歷史新高，陸續有 3 外資券商將大立光目標價調高至 3000 元之上，觸發大立光今日股價大漲 5.47%。大立光走揚也帶動光電族群，憶聲 (3024-TW) 漲 8.58%，亞光 (3019-TW) 漲 4.82%，正達 (3149-TW) 漲 2.76%，揚明光 (3504-TW) 漲 1.4%，玉晶光 (3406-TW) 也漲 0.62%。

IC 設計族群同樣紅通通，威鋒電子 (6756-TW) 漲停鎖住 250.5 元，芯鼎 (6695-TW)、陞達 (4945-TW) 漲逾半根停板，驊訊 (6237-TW)、昇佳電子 (6732-TW)、系微 (6231-TW) 漲逾 4%，鈺太 (6679-TW)、晶相光 (3530-TW) 皆漲逾 2%。

AI PC 題材持續熱絡，相關概念股追價，買單持續敲進。品牌廠宏碁 (2353-TW) 漲勢最猛，漲 8.17%，一度觸漲停，華碩 (2357-TW) 漲 3.97%。電子五哥也表現不俗，緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 漲逾 2%，英業達 (2356-TW) 漲 1.98%，和碩 (4938-TW) 漲 1.17%，廣達 (2382-TW) 漲 0.23%。

不過貨櫃三雄連日上漲後，今日賣壓出籠爆量下跌，陽明 (2609-TW) 慘跌停，萬海 (2615-TW) 也一度觸及跌停價，終場跌 9.32%，長榮 (2603-TW) 跌幅 7.19%，跌超過半根停板。其他航運股如慧洋 - KY(2637-TW)、裕民 (2606-TW) 跌逾 6%，志信 (2611-TW) 跌 5.26%，中航 (2612-TW) 跌 4.05%。