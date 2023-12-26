〈台股盤前〉外資放假 內資掌控發球權 追價動能不足守10日線

美股聖誕節休市，在外資進入年底長假，市場意願降溫，台股追價量能縮減。法人認為，台股轉為內資搶奪發球權，短線高檔有撐，後續待外資歸隊後，觀察量能回溫助攻多方上攻。

台股昨 (25) 日在外資放假因素下，市場追價量能明顯不足，指數震盪收斂漲幅，雖然未能延續上周反彈走勢，但收盤仍守在 10 日線之上，終場小漲 8 點或 0.05%，收在 17604 點，成交量降為 2397.29 億元。

市場消息方面，面板業春燕將至，中國研調機構洛圖科技 RUNTO 最新報告指出，明年元月面板廠將醞釀漲價，預期報價從 2 月開始反彈。這意味友達、群創等面板廠將迎來新一波景氣向上循環，逐步擺脫虧損陰霾。

金管會主委黃天牧周四 (28 日) 將開會議回應金總白皮書建言，涉及財政部的三大金融稅制中，除調降金融營業稅率由 5% 至 2% 獲共識外，當沖降稅常態化料闖關難，金管會將改協助業者、向財政部爭取延長減稅期，另免徵印花稅則確定敗北。

全球龍頭封測廠日月光投控看好 AI(人工智慧) 和 CPO(光學共封裝) 等需求日增，宣布大舉投資先進封裝產能；子公司日月光半導體將以承租同集團台灣福雷電子高雄楠梓廠房的方式，擴充封裝產能。