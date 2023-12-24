〈台股風向球〉大選前易漲難跌 個股輪漲蓄勢發動紅包行情

由於內資年底前結帳、外資耶誕跨年節前買盤縮手，加權指數本周小跌 77 點，即將進入 2023 年最後一周，台股交易員認為，從籌碼變動來判斷，大盤暫難有強勁拉抬之勢，但隨著總統大選到來，盤勢應是易漲難跌，部分資金可能先行布局農曆年前的紅包行情，本周轉強的個股和族群有望成為元月行情的領頭羊。

從籌碼面來看，投信終結連 2 周買超，轉為賣超 32.3 億元，自營商賣超 307 億元，呈現連 5 周賣超，內資湧現結帳壓力。

其中，以金額來看，投信本周賣超最多者是廣達 (2382-TW)，達 91.65 億元，緯穎 (6669-TW) 和台光電 (2383-TW) 在 40 億元上下，陽明 (2609-TW) 和南電 (8046-TW) 在 30 億元上下，緯創 (3231-TW) 和光寶科 (2301-TW) 也均遭賣逾 20 億元。

反觀外資本周買超 289 億元，為連 2 周買超，顯示國際資金湧入台股的支撐力道，其中，外資買超台積電最多達 183 億元，廣達近 130 億元，陽明近 1000 億元，緯穎和緯創分別達 56 億元、46 億元，台光電近 30 億元，顯然與投信對作。

台股交易員認為，未來一周大型法人籌碼不容易方向一致，「要放假的要結帳的都還是有」，一旦出現較明顯的低檔轉強族群，則可望成為元月行情的領頭羊，預料年底前以個股表現格局為主。

永豐投顧表示，總統大選在即，預期在此之前台股指數將維持於平穩水位，值得留意的是，1 月 10 日至 13 日 CES 展將登場，預期 AI 伺服器、AI PC 業者將大鳴大放新展品的願景，屆時 AI 潮流有望重回盤面焦點。