龍湖153億港元銀團貸款全數還清 今年來多次提前還債

中國龍湖集團 (00960-HK) 再次提前償還債務，知情人士透露，龍湖周三（20 日）提前償還 20 億港元銀團貸款，該銀團貸款總額 153 億港元，原定 2024 年 1 月 2 日到期。

據《財聯社》報導，上述消息人士表示：「此前龍湖已提前償還 133 億港元，隨著本次提前償還，該筆貸款已在（今）年內全部提前還清。」

事實上，今年 8 月龍湖就計劃在今年內全數提前償還 153 億港幣銀團貸款，當時已提前償還 72 億港元。

今年以來，龍湖還多次提前償還美元債和境內公司債。《財聯社》曾在今年 8 月報導，龍湖提前償還「18 龍湖 04」債券，償還總金額人民幣 17 億元。

據不完全統計，今年以來龍湖提前償還債務規模達人民幣 83.7 億元。

專家認為，龍湖在債務兌付方面的主動性較強，顯示龍湖資金狀況良好，龍湖提前償還債務，有助於穩定投資者信心。

雖然龍湖資金狀況良好，但龍湖董事長陳序平曾在 2023 年中期業績發布會上表示，不再增加有息負債。

「在當下融資環境如此審慎的情況下，龍湖要增加有息負債，仍然是可以的，但我們選擇不再增加。」陳序平說。

龍湖財務長趙軼也表示：「整個集團內部有高度的共識，無論如何要讓龍湖保持優秀的債務結構，包括短債比率控制在 10% 左右，以及提前鋪排融資的資源，來應對可能的一些波動或風險。」

目前龍湖仍在不斷調整債務結構。截至 2023 年中期，龍湖平均債務賬期已經超過七年，境外債比重到今年底將低於 20%，且美元債到期時間更晚，直到從 2027 年才有美元債到期。

明年龍湖到期債務可能在 230 億元左右。

趙軼指出，預估明年開發貸會下發人民幣 100 多億元，經營性物業貸預計會增加 100 多億元，中債增信還可能會融資 20 億至 30 億元，能夠償還明年到期債務。

「銀行端融資，依然是我們融資渠道的主力。由於龍湖有非常好的信用，在銀行端，龍湖成為頭部大行和一些銀行的戰略合作夥伴。」趙軼說。