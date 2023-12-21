〈貴金屬盤後〉觀望美國經濟數據 金價幾乎文風不動

金價周三 (20 日) 小幅收黑，變動不大，交易員等待本周將出爐的一連串經濟數據，以尋找和聯準會 (Fed) 貨幣政策有關的最新線索。

紐約黃金期貨小跌 0.2%，報每盎司 2047.70 美元。

黃金現貨價下滑 0.2%，報每盎司 2035.97 美元。

美元指數略微上漲，導致以美元計價的黃金，對海外投資人的魅力降低。

RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pavilonis 認為，考量到地緣政治風險，包括美國明年的總統大選，基金經理人應該會設法把黃金納入投資投資組合，進而使金價在每盎司 2000 美元以上保持穩定，並大致保持漲勢。

Pavilonis 說：「現階段，市場反應不大。隨著本周過去，交易量將逐漸減少。」

Fed 上周暗示貨幣緊縮已經結束，明年可能降息。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周二表示，由於美國經濟仍強勁，並未看到降息的急迫性。

降息有助於提振黃金的吸引力。芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員預估明年 3 月降息機率約 79%。

Intesa Sanpaolo 預估，金價短期內可能遊走在每盎司 1950 到 2150 美元，造成金價波動的因素包括：總經數據、降息預期變化、任何意料之外的地緣政治風險。

Sanpaolo 說：「依據我們預估的總經展望，全球經濟壟罩在明顯的地緣政治和經濟衰退風險之下，因此我們認為，2024 年對黃金將是利多的一年。」

投資人等待本周將出爐的一連串經濟數據，包括周五的 11 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是 Fed 偏好的通膨指標。

白銀現貨價上漲 1.2% 至每盎司 24.32 美元，白金攀升 1.3% 至每盎司 966.35 美元，鈀金則下跌 0.7% 至每盎司 1214.72 美元，連七日漲勢中斷。