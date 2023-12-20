習近平接見俄羅斯總理 稱要放大兩國高水準政治關係積極效應

中國國家主席習近平周三（20 日）上午在人民大會堂接見俄羅斯總理米舒斯京，並表示要不斷放大兩國高水準政治關係積極效應，在實現民族復興的進程中攜手前行。

據新華社報導，習近平指出，今年以來，他與俄國總統普丁會面兩次，兩國政府、立法機關、政黨、地方展開密切交往，各領域務實合作，健康穩定發展。今年前 11 個月，中俄雙邊貿易提前實現了全年貿易額 2,000 億美元的目標。

習近平說，維護好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益做出的戰略選擇。中方支持俄羅斯人民走自主選擇的發展道路。中方願與俄方以明年中俄建交 75 周年為新起點，不斷放大兩國高水準政治關係的積極效應，在實現民族復興的進程中繼續攜手前行。

習近平強調，中國經濟韌性強、潛力大、迴旋餘地廣、長期看好的基本面沒有改變。中國堅定推動高品質發展，推進高水準對外開放，將為俄羅斯等國發展提供新機遇。

習近平指出，雙方要充分發揮政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通優勢，不斷豐富合作內涵，深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護供應鏈穩定。雙方要辦好明後兩年中俄文化年，多設計、多展開豐富多彩的人文交流活動。

米舒斯京則表示，今年來普丁和習近平見面兩次，體現了俄中雙方致力於深化全面戰略協作夥伴關係的意願，俄方願與中方認真落實兩國元首達成的各項重要共識。

米舒斯京說，俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感到滿意，願與中方進一步挖掘潛力，拓展經貿、能源、互聯互通等領域合作，辦好文化年，鞏固兩國人民世代友好。