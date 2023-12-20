步中植系後塵 中國又一財富管理機構爆雷

繼中植系之後，中國又有一家第三方財富管理機構爆雷。

海銀財富在 12 月 17 日發布公告，聲稱受經濟下行影響，項目出現延遲，向投資者道歉。

怎麼回事兒呢？

最近網上流傳了一個疑似海銀財富員工對話的截圖，銀行原來 T+3 的時效會延長到 T+10，商品清算的到賬時間延長。

微信公眾號「大貓真探社」指出，話說得很委婉，其實就是 12 月固收理財商品出現延期兌付問題。

受此影響，美股上市公司海銀控股暴跌，12 月 13 日盤中一度重挫 50.96%，收盤下殺 42.61%。

海銀控股在 12 月 14 日遞交給美國證監機關的 Form 6-K，基本上承認了此事：

1、某些資產支持的商品，確實出現了贖回問題；

2、資產管理人無法與客戶達成推遲贖回的協議；

3、海銀控股只是分銷商，但是客戶要求公司還款。

相關中文公告也只是英文公告的延續，並未釋出更多有用訊息。當然，美股投資者不買賬，中國投資者自然也不買賬，畢竟連它自己也說了，「無法與客戶達成協議」。

微信公眾號「大貓真探社」指出，相關截圖顯示，暴雷被歸因於中植系的影響、上海金融反腐、銀行流程嚴格等因素，但市場人士認為，最大原因就是海銀系踩到房地產的雷。

天眼查顯示，海銀財富由海銀控股集團持股 85%，自然人王滇持股 15%，而海銀控股集團由韓宏偉持股 99%，韓玉持股 1%。

相關人等都是親屬關系，韓玉是韓宏偉的女兒，王滇則是韓宏偉配偶王沛的姐妹，而韓家人還有一位韓嘯，是 A 股岩石股份實控人。

韓宏偉是河南永城人，本來是做貨車車隊，把永城的無煙煤運到華東。後來韓宏偉把生意重心轉移到上海，做起了房地產與金融，逐漸建立海銀系。

海銀系主要業務是金融、投資、房地產及白酒，韓宏偉執掌海銀控股集團與豫商集團，韓嘯則負責五牛控股，各自主控一家上市公司。

岩石股份，來自於資本市場著名妖股匹凸匹，前實控人鮮言以 1001 項奇葩議案和人民幣 34.7 億罰單，聞名資本市場。韓嘯的部分股份，正是來自鮮言。

韓嘯主導岩石股份從金融轉向白酒，結果因為商標爭議，至今上海貴酒的公司，不得不繼續使用岩石股份的簡稱。

海銀財富透過開曼群島註冊的 Hywin Holding 在美國那斯達克市場 IPO，成為第二家赴美上市的第三方財富管理公司。

在這一行，海銀自稱老三，市占率達到 7.5%。

雖然看起來各自為政，但旗下公司又有諸多牽扯，到了暴雷的時候，自然誰也不能獨善其身。雖然岩石股份說，與海銀控股的交集不多，仍不免被波及。

當然，風險絕非一朝一夕。

在海銀控股上市前，就已經有風險事件傳出。2020 年就已經有投資者去海銀財富總部維權，原因是投資者購買的五牛上海中城國際大廈私募股權投資基金到期，但投資者沒能拿回本息。

這檔基金的管理人是五牛股權投資基金，代銷機構是海銀基金。

三年投資，最終報酬率只有 0.1%，扣掉管理費用，就變成虧損了。只不過，這項商品本身是高風險商品，並非固收類，資產波動由投資者自擔。