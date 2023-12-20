時隔八年！香港宣布重啟投資移民 門檻1.2億

香港政府周二（19 日）宣布新「資本投資者入境計畫」細則，將在明年年中重啟已暫停八年的「投資移民」，符合資格申請人須在香港投資至少 3,000 萬港元（新台幣 1.2 億元）。

據《券商中國》報導，香港政府財經事務及庫務局局長許正宇周二正式公布新「資本投資者入境計畫」細則，於明年年中開始接受申請，符合資格申請人至少須在香港投資 3,000 萬港元。

這是在香港政府「搶企業、搶人才」背景下，睽違八年重啟「資本投資者入境計畫」，意在吸引高淨值人群和企業，帶動香港經濟發展。

事實上，香港特首李家超在 10 月底提出的《行政長官 2023 年施政報告》中，就提及為了搶企業、搶人才及留人才，將重新落實「資本投資者入境計畫」，並準備在今年公布具體細則。

香港將資本投資者入境計畫申請門檻從 1,000 萬港元提高至 3,000 萬港元，可投資資產包括股票債券等金融資產、非住宅類房地產，以及支持創新及科技行業和其他重點行業發展。

申請人投放在非住宅房地產的金額上限為 1,000 萬港元。另外，申請人必須把 3,000 萬港元投資分為兩部分，至少要有 300 萬港元放在支持創新及科技行業和其他重點行業發展的「資本投資者入境計畫投資組合」。

申請人必須是 18 歲以上的外國國民、中國籍而已取得外國永久性居民身份的人士、澳門居民以及台灣華籍居民。申請人可帶同受養人來港，包括配偶、同性及或異性伴侶，以及 18 歲以下未婚受養子女。

香港政府財經事務及庫務局副秘書長陳詠雯指出，申請人可獲准在港逗留兩年，期滿後可申請延長三年，三年期滿後可再申請三年，總共是「2+3+3」。如果申請人在港連續居住未少於七年，可申請成為永久居民，往後可以自由處置資產，亦可享受置業「先免後徵」安排。

許正宇說，目前沒有為申請人數定目標，若以過去平均每年有 4,000 宗申請計算，假設全部是新資金，帶給香港的資金將有 1,200 億港元。