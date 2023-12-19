鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估上修至1.9元，預估目標價為29元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.89元上修至1.9元，其中最高估值2.2元，最低估值1.8元，預估目標價為29元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.2
|2.69
|3.11
|最低值
|1.8
|2.08
|2.2
|平均值
|1.92
|2.35
|2.6
|中位數
|1.9
|2.3
|2.64
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|993,179,070
|1,126,580,140
|1,157,525,030
|最低值
|947,538,520
|961,632,000
|983,333,070
|平均值
|967,161,190
|1,023,658,070
|1,071,359,570
|中位數
|962,848,860
|1,014,795,780
|1,098,335,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.67
|2.9
|2.15
|1.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,073,245,915
|1,235,682,015
|1,048,929,251
|980,442,346
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2324/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。