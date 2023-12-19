因應歐美制裁 普丁：未來十年將全力興建大型基礎建設

俄羅斯總統普丁上周五（15 日）表示，未來十年將全力發展大型基礎建設體系，尤其是在鐵路運輸，以發展俄國與亞洲國家的經貿往來。

由於俄羅斯侵略烏克蘭，美國及其西方盟友對俄國祭出前所未有的制裁，為此俄國一直積極發展與亞洲國家和其他地區國家的經貿往來。俄羅斯聯邦海關署的數據顯示，今年 1 月至 9 月，俄國與亞洲的貿易額佔總貿易額的 70% 左右。

據今日俄羅斯電視台報導，普丁在上周五說：「未來十年將成為興建大型建築工程、大型項目的十年，包括鐵路運輸。」

俄羅斯計劃推動重要鐵路線現代化，包括 9,289 公里的西伯利亞大鐵路。他表示，還計劃擴建亞速海、黑海及裏海港口的運輸基礎建設。

普丁宣布，俄羅斯的目標是發展「具有全球競爭力的運輸服務市場」，並建設穿越整個大陸的運輸走廊。他還說，莫斯科正積極與中國、印度及蒙古等夥伴合作。

普丁說，北極、太平洋等地區的新鐵路線，有助於俄羅斯連接歐亞大陸南部和東部的主要物流中心。

普丁特別提到了進一步擴大國際南北運輸走廊的計畫。這是一條 7,200 多公里的水路、鐵路及公路線，最初的設計目的是通過裏海和伊朗，連接俄羅斯聖彼得堡與印度孟買。這項工程可追溯到 2002 年，涵蓋 11 個國家。