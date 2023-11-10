鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至8.55元，預估目標價為181元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對胡連(6279-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.4元上修至8.55元，其中最高估值9.21元，最低估值7.32元，預估目標價為181元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9.21
|11.98
|13.56
|最低值
|7.32
|9.81
|11.3
|平均值
|8.49
|10.77
|12.26
|中位數
|8.55
|10.4
|12.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7,350,000
|8,539,000
|9,073,000
|最低值
|7,034,000
|7,672,450
|8,482,510
|平均值
|7,218,680
|7,999,520
|8,765,050
|中位數
|7,225,500
|7,977,000
|8,659,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.03
|7.91
|5.59
|4.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
|3,791,279
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。