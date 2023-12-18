北京、上海房市新政首周末 銷售電話被打爆 售屋處迎大客流

中國北京和上海兩地上周四（14 日）同步宣布房市新政，調整普通住宅認定標準、下調購房首付比率、調整房貸利率下限。至此，北上廣深四座一線城市均已調整房市調控政策。

那麼，新政上路後的首個周末，市場的反應究竟怎麼樣？新政對購房者決策有哪些影響呢？

上海新政規定，首套住宅最低首付比率不低於 30%，房貸利率下調至 4.1%；二套房最低首付比重不低於 50%，房貸利率調降至 4.5%；在自貿區臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山六個行政區全域，二套房最低首付款比率不低於 40%，房貸利率降至 4.4%。

此外，上海重新定義普通住宅的標準，同時滿足以下條件者可享受普通住宅優惠措施：一是五層以上（含五層）的多高層住宅，以及不足五層的老式公寓、新式里弄、舊式里弄等；二是單套住宅建築面積在 144 平方公尺以下（含 144 平方公尺），取消認定標準價格因素。

據《第一財經》報導，李可（化名）負責上海一新建案的營銷工作，吳優（化名）則是上海一名二手房仲介，最近這幾天他們都忙到翻掉。

「14 號是個周四，原本就是普通的一天，到傍晚 5 點左右我們就準備盤一下當天的工作，總結完就可以下班了，結果 5 點 50 分左右，房市新政突然就來了，瞬間我們好幾個置業顧問的電話都被打爆了，都是前期的老客戶看到新政後趕緊來咨詢。」李可表示。

李可說：「周四傍晚接了七八個電話，基本都是三四個月前就到建案看過房的老客戶，這段時間持幣觀望、猶豫不決，一看到新政出台，就表示第二天還想到項目現場看看。周五這天上海大降溫，冷風冷雨，要是放在平時，肯定十分平淡，但是剛過去的這個周五，我們一天接待了 120 多組客，是平時兩到三倍的量。」

他還透露，不僅是到訪量瞬間上去了，簽約量也達到平時的兩倍，有些老客戶猶豫了好幾個月，結果周五當天就付定金簽約了。

這些客戶為什麼急著簽約？李可認為，關鍵是首付門檻降低了。

「我們建案品質屬於中高檔，有大量的改善型需求客戶，他們多是買二套房，過去上海的二套房非普宅首付達到 70%，以（人民幣）1,000 萬總房款計算，要購房者掏出 700 多萬的現金，這個門檻是相當高的；新政出爐後，二套房首付一下子降到四成，許多有一兩百萬缺口的客戶，立刻就看到了希望。」李可說。

吳優則表示，他們將這次新政歸納為「降首付、降利率、降稅費」九個字，以便讓客戶更加了解新措施。

吳優長期做市中心「老破小」的生意，過去一段時間，隨著掛牌量增大，交易難度驟增，很難成交。上海新政出爐的第一晚，吳優也接到不少客戶的電話。

吳優說：「其中有客戶是一對夫妻，他們之前看房很久，挑挑揀揀，這兩天就打算簽約了，定下一套內環內的老房子。」

新政規定，五層以上（含五層）的多高層住房，以及不足五層的老式公寓、新式里弄、舊式里弄等都算普通住宅，促使想買市中心「老破小」的首套置業剛需客多了起來。

「上海市中心的房子有地段優越、生活便利的特點，其實不乏看中這些優點的買家，但過去購入這種市中心老破小的門檻也非常高，這些房子一室戶的價格就能超過 450 萬元，屬於非普宅，現在按照新政來，首付和交易稅費都顯著降低。」吳優說道。

此外，吳優表示，客戶之所以急忙簽約，是擔心新政後房市轉熱，議價空間可能會變小。