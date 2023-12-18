中國AI領軍人物湯曉鷗離世 享年55歲

中國人工智慧（AI）公司商湯科技在上周六（16 日）傍晚發布訃告，商湯科技創始人、AI 科學家湯曉鷗因病救治無效，於上周五 23 時 46 分離世，享年 55 歲。

據《財經》雜誌旗下《財經十一人》報導，湯曉鷗 1968 年出生於遼寧鞍山，1990 年畢業於中國科學技術大學，1991 年獲美國羅徹斯特大學碩士學位，1996 年取得麻省理工學院博士學位。

他畢業回國後，湯曉鷗任教於香港中文大學資訊工程系，2001 年創建香港中文大學多媒體實驗室（商湯科技前身），2005 年至 2007 年任職於微軟亞洲研究院，擔任視覺計算組主任。

2008 年 12 月起，湯曉鷗在深圳先進技術研究院多媒體集成技術研究室擔任主任和研究員。湯曉鷗擔任多個重要國際會議的主席，並獲得 CVPR 2009 最佳論文獎，是當時 CVPR 25 年歷史上唯一獲獎的亞洲論文。2023 年 1 月，湯曉鷗成為中國政協委員。

2014 年，湯曉鷗成立 AI 公司商湯科技。

商湯科技一度是全球估值最高的 AI 獨角獸公司，成立七年完成十輪融資，上市前估值約 120 億美元。2021 年 12 月 30 日，商湯在港交所上市，最新市值為 422 億港元（54 億美元)。

2022 年福布斯香港富豪排行榜上，湯曉鷗以 60 億美元身家排名 16 位。

公司財報和招股書顯示，商湯科技過去數年處於虧損狀態。2018 年 - 2022 年，扣除優先股公允價值變動等，商湯經調整虧損額分別為人民幣 1.5 億元、11.6 億元、8.8 億元、14.2 億元及 47 億元。2023 年上半年經調整淨虧損 23.9 億元。

2018 年 - 2022 年，商湯科技的營收分別為人民幣 18.5 億元、30.3 億元、34.5 億元、47 億元、38 億元。2022 年營收首度下滑。2023 年上半年，商湯營收 14.33 億元，年增 1.3%。