台股多頭趨勢續行 年底中小型、題材股接棒演出

台股上周累計上漲 289.88 點，漲幅 1.67%，平均日均量再度回升至 3000 億元之上。法人指出，現階段投資氣氛熱絡，反映降息與景氣落底，以及明年可望復甦等利多，指數有望續攻高，但因波段漲幅已大，仍須留意盤面是否出現賣壓，且外資開始進入放長假階段，權值股表現可能相對受到壓抑，預料盤面將以中小型、題材股接棒表現，AI 族群持續看好。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，在聯準會明確提到通膨已有所緩和，點陣圖也暗示明年將降息三碼，降息幅度超出先前 9 月的降息兩碼預期，不僅美股大漲，也激勵台股持續創波段新高，看好電子業庫存已落底，搭配外資開始回流股市，有利於台股指數進一步向上挑戰。

針對明年的產業面，孫傳恕分析，半導體市場儘管 2023 年受到總體經濟、庫存影響，第四季的晶圓龍頭法說會提到供應鏈調整已經非常接近底部，且近期智慧手機及 PC 相關需求回歸正常，相關先進封裝、CoWoS 產能仍是供不應求，因此維持 2024 年半導體龍頭能展現健康成長看法，長期整體營收展望可望達 15% 至 20% 的複合年增率。

此外，孫傳恕表示，晶圓龍頭大廠預期 AI 營收未來 5 年將展現 50% 以上的複合年增率，此動能將拓展至電腦週邊及終端電子，因此持續看好 AI 滲透率提升及帶動下游裝置需求，預期規格大幅提升有利於相關晶片包括 AP、HPC、I/O、HBM 等需求，以及電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。

日盛上選基金研究團隊表示，雖通膨有所緩解，但仍處在高檔。根據最新點陣圖顯示，超過一半以上之 FOMC 成員預期，2024 年將至少降息 3 次，每次 1 碼，降息立場更為鴿派，同時 2025 年將再降息 4 次，長期目標利率為 2% 至 2.25% 區間。此次更為偏鴿的聲明，將有利股市風險偏好提升。

日盛上選基金研究團隊指出，總經干擾股市的情況將慢慢改善，股市漲跌重回基本面，展望後市，產業庫存消化近後段，美國經濟又十分有韌性，加上選前通常政策偏多，對股市表現有利。產業觀察 AI 族群訂單能見度最佳，持續看好 2024 年倍數成長契機，另看好隨著景氣復甦的記憶體、PC、NB、紡織、IC 設計等產業亦可同步關注。