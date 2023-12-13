〈貴金屬盤後〉美通膨仍頑強 金價回吐漲幅 等待Fed決策

黃金期貨周二 (12 日) 回吐盤中漲幅，美國公布 11 月消費者物價指數 (CPI) 報告顯示核心通膨依舊頑強，使交易員在主要央行決策會議前保持謹慎。

2 月交割的紐約黃金期貨幾乎持平，報每盎司 1993.20 美元。

黃金現貨價微跌，報每盎司 1978.68 美元，數據公布前曾上漲 0.5%。

美國 CPI 年增 3.1%，符合經濟學家預期，為 6 月以來最低水準，不計波動較大的糧食和能源後，11 月核心通膨率年增 4%，也符合市場預期。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Philip Steible 說：「通膨數據符合預期，但人們需要看到更明確的降溫，才能支撐降息預期。黃金將在每盎司 1950 美元到 2050 美元之間盤整，如果出現疲弱的經濟數據、或地緣政治緊張，就可能讓金價為之一振。」

市場目光聚焦在美國聯準會 (Fed) 即將公布的決議，以及每季更新一次的經濟預測摘要 (SEP)。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 本周預料按兵不動，明年 5 月前降息的機率為 80%。

Heraeus Metals 在 2024 年展望報告中說：「如果經濟真的步入衰退，美元可能走軟，並支撐金價攻上新高。金價可能落在每盎司 1880 到 2250 美元。」

CPI 報告公布後，美元指數 (DXY) 跌幅收斂。由於黃金以美元計價，當美元走貶，代表海外買家買進黃金的成本相對低。

本周是「超級央行周」，除了 Fed 會議之外，交易員也關注歐洲央行 (ECB)、英國央行 (BOE) 等央行的決策會議。

白銀下跌 0.3% 至每盎司 22.73 美元，白金上漲 1.8% 至每盎司 926.03 美元，鈀金攀升 2% 至每盎司 976.22 美元。