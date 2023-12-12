鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估上修至8.91元，預估目標價為148元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中磊(5388-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.82元上修至8.91元，其中最高估值9.7元，最低估值8.33元，預估目標價為148元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9.7
|12.4
|10.9
|最低值
|8.33
|9.04
|10.63
|平均值
|8.96
|10.12
|10.77
|中位數
|8.91
|9.98
|10.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|66,780,000
|77,200,000
|80,495,000
|最低值
|62,650,000
|72,088,000
|77,528,000
|平均值
|64,616,200
|74,475,400
|79,011,500
|中位數
|64,686,000
|75,212,000
|79,011,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.57
|3.44
|3.66
|4.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,573,720
|43,899,508
|36,096,281
|31,797,130
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。