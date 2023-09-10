PCB廠競國8月營收5.9億元 創11個月來新高 月增近10%

PCB 廠商競國 (6108-TW) 公布 2023 年 8 月營收達 5.9 億元，創近 11 個月來新高，月增 9.87%，年減 6.84%，競國預估 2023 年下半年將有較上半年雙位數的成長，法人估競國下半年營收成長幅度爲在 10%，全年營收上看 60 億元。

競國 2023 年前 8 月營收 40 億元，年減 17.02%。

競國 2023 年第二季獲業外收益挹注而轉虧爲盈，稅後純益 7446 萬元，並弭平第一季的虧損，2023 年上半年營收爲 28.73 億元，毛利率 7.78%，年增 1.74 個百分點，稅後純益 222 萬元，每股純益 0.01 元。

競國目前分為台灣、大陸昆山及泰國三地廠區。目前的各廠產能爲台灣與昆山廠的 60%，設計月產能 105 萬平方呎的泰國廠，目前維持 5 成的產能利用率；而台灣樹林廠主要生產 SMD LED 封裝板占 30%，NB Cam 模組板 10-15%；昆山廠生產記憶體組板爲主占 30%，泰國廠以生產電源供應器用、汽車板及家電用板爲主。

競國指出，今年並沒有進行擴充產能的計畫提出，2023 年資本支出維持與去年相同的 3 億元水準，主要用於設備的汰舊換新增進生產效率。

已在泰國經營 PCB 廠 13 年的競國，已完成對泰國競億廠現金增資 4 億泰銖，目的在強化財務結構增進競爭力。