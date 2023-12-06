瀚荃明年估雙位數成長 AI伺服器可望年增2成

連接器廠瀚荃 (8103-TW) 表示，第四季估約持平第三季，明年則將有雙位數成長，各應用來看，公司看好光電、工控應用成長動能不俗外，AI 伺服器可望年增 2 成，因應客戶需求，瀚荃也擴大東南亞產能，馬國、越南、泰國產能將於明年上半年全數開出。

而為落實企業文化傳承及永續經營，瀚荃接班布局進入新局，董事長楊超群原兼任執行長，今年將執行長職務交棒長子楊奕康，楊超群改兼任永續長，推動公司永續發展。

營運面來看，瀚荃認為，第四季因景氣處於下行，客戶端嚴控備貨支出，因此能見度與第三季持平；明年上半年能見度雖然還是不明朗，但估將年增，下半年則可望雙位數成長，全年營收展望也是雙位數成長。

瀚荃表示，明年主要營運動能來自工業電子客戶資本支出增加，電源端產品受惠政策對充電、綠能、節能之建置，筆電及伺服器庫存去化已達尾聲，且傳輸介面改變對零組件新規格需求增加。

在新應用方面，瀚荃低軌衛星也隨客戶打進美系大廠供應鏈，且除了地面接收設備的電源線束外，也供應衛星內部的連接器，並逐步放量。公司預估，明年各應用成長依序為光電、工控、筆電、汽車及伺服器、網通、消費性電子。

瀚荃前三季產品組合來看，伺服器 / 網通 28%、筆電 28%、工業電子 20%、消費電子 10%、光電 8%、車用電子 5%、物聯網 AIoT 2%。

配合客戶需求，瀚荃也擴大東南亞布局，馬來西亞廠明年第一季開出，供應日系家電客戶；越南河內廠明年第二季量產，以消費性電子為主，客戶為電子五哥、網通產業，未來規劃佈局伺服器產品；泰國同樣預計第二季開出，會以車用為主。

目前瀚荃中國與東南亞產能比重為 8 比 2，明年上半年東南亞三地產能全數開出後，預計比重將變成 6 比 4。