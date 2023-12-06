鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.68億美元，IOTX(IOTX)24小時漲幅達10.5%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格43,799.16美元，24小時漲跌幅+5.07%；以太幣(ETH)現報價格2,289.58美元，24小時漲跌幅+2.80%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達29.68億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.28億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.11億美元。

24小時漲幅：IOTX(IOTX)24小時漲幅10.5%；TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅4.4%；Terra Classic(LUNC)24小時漲幅5.4%。

24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅102%；DODO(DODO)24小時跌幅28.6%；ORDI(ORDI)24小時跌幅31.6%。

近一週漲幅：Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅8.38%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅8.08%；Selfkey(KEY)近一週漲幅6.08%。

近一週跌幅：ORDI(ORDI)近一週跌幅160%；Terra Classic(LUNC)近一週跌幅111%；SuperFarm(SUPER)近一週跌幅90.3%。

最新相關新聞