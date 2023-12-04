〈台股盤前〉美股走堅激勵戰今年高點 慎防創高後拉回震盪

美股四大指數上週五全面收漲，道瓊更是續創今年來收盤高，不過，法人認為，雖然外資準備放假，但在內資年底作帳行情帶動下，估台股仍維持向上趨勢，短線可望挑戰今年高點 17436 點，但慎防創高後拉回。

法人表示，道瓊連日走揚，但美科技股漲勢未能全面跟進，呈現高檔震盪，加上逐漸接近聖誕假期，外資將漸偏向觀望，對大型權值股的帶動效果也將減弱，但在內資支撐、年底作帳行情帶動下，預期台股向上趨勢不變。

以美股四大指數上週五來看，道瓊 294.61 點或 0.82%，收 36245.5 點續創今年收盤高、那指漲 78.81 點或 0.55%、、費半漲 13.68 點或 0.37%、標普漲 26.83 點或 0.59%。

台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.27%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.63%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.93%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.34%。

台股上週五小漲 4.5 點或 0.03%，收 17438.35 點，成交金額 2989 億元，三大法人合計賣超 12.63 億元，外資買超 12.43 億元、投信買超 10.85 億元，但自營商賣超 35.92 億元。

不過，雖然上週台股收紅、外資也呈現買超，但匯市不同調，新台幣兌美元終場重貶 2.15 角，收在 31.475 元，台北及元太外匯市場總成交值為放大至 16.855 億美元。