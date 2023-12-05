散裝航運還能買嗎？口罩股大跌是機會或風險？重電潛力股還有誰？

散裝航運今天漲跌互見，新興 (2605-TW)、志信(2611-TW) 仍然是收在漲停板，但其他像正德 (2641-TW-TW)、四維航(5608-TW)、台航(2617-TW)、裕民(2606-TW) 卻都出現盤中有一度攻高，但收盤卻沒收在高點的情形，同時都出現大量，這個訊號顯示，今天散裝並沒有整體走強，反而很多檔都出現短線出貨量的狀況，為何這麼說？因為像裕民今天超過 13 萬張的量，價格卻無法收高，代表有這麼多買盤進去，但卻收低，代表賣盤的力道是大於買盤，真的想買建議可以等更大的回檔，或許有更低檔的介入機會。

口罩股像康那香 (9919-TW)、恆大(1325) 在之前連續漲停板的過程中，我們頂多只能說過熱漲多要小心風險，但今天康那香和恆大首度出現跌停板，這是口罩股指標第一天出現明顯的轉弱訊號。康那香和恆大都被列到注意股，所以今天量並沒有明顯放大，若是正常交易理應出現更大的量，但排除量的因素，在價方面，恆大今天開盤一度拉高卻又打到跌停，康那香則是開盤就一路殺到跌停，市場一定不少投資人前面沒賺到，想到後面撿便宜，但現階段建議先等個 1-2 天，觀察獲利了結的賣壓是否宣洩完畢更為安全。

重電股是現階段盤面較強勢的族群，中興電 (1513) 在 11/23 突破 200 日線後漲超過 15%，士電 (1503-TW) 昨天漲超過 6%，今天又攻上漲停，華城 (1519-TW) 連續兩天大漲率先創波段新高，亞力 (1514-TW) 今天漲停也站上 7/18 的套牢大量高點，樂事綠能 (1529-TW) 今天漲停站上 200 日線，森崴能源 (6806-TW) 今天也大漲，重電跟電線電纜有連動的慣性，在重電一波大漲後，有一檔合機 (1618-TW) 緩步墊高但還沒大漲到，且還沒突破波段壓力，投資人可留意。

另外驊宏資 (6148-TW) 漲停板，有另一檔資安股零壹 (3029-TW) 盤整緩緩轉強，機殼迎廣 (6117-TW) 今天漲停板，有另一檔晟銘電 (3013-TW) 回測 5 日線出現轉強。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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