航空器產業產值連兩年成長 今年挑戰922億元歷史新高

經濟部統計處今 (5) 日表示，航空器產業隨著疫情逐步緩和，航空客運需求回升，產值連續兩年正成長，預期今年全年產值有機會挑戰歷史新高，再締新猷。其中，航空器維修產值今年產值則可望回升至 500 億元水準。

航空器產業有兩項產業，包括航空器機體結構、引擎及零件、裝備系統等製造，以及航空器維修。統計處說明，台灣身處亞太地區樞紐位置，以及國內業者具有高品質及穩定的製造技術，加上政府國機國造政策加持，推升我國航空器產業產值 2019 年達到 922 億元，創下歷史新高紀錄。

不過受 COVID-19 疫情衝擊，2020 年產值急遽下滑 36.9%。隨著疫情逐步緩和，航空客運需求回升，2021 年產值回升 13.1%、2022 年進一步成長 18.6%；今年前 9 月產值年增 24.9%。

其中，航空器維修產業方面，統計處指出，我國航空器產業以航空器維修為大宗，產值約占 6-7 成，憑藉著優良精密的專業技術，深獲國際航空業者肯定，加上與國際發動機大廠合作在台設立亞太維修據點，持續擴增國際維修市場版圖，2018 年產值達 604 億元歷史高點。

後續也因肺炎疫情爆發，各國邊境封鎖，飛航維修需求急速下滑，2020 年產值大幅下滑 39.5%；2021 年在全球邊境管制逐步放寬，航空器維修需求回升，產值轉呈正成長 9.2%，2022 年續增 11.1%。今年前 9 月隨疫後各國旅遊業復甦，國際航班擴增挹注維修需求，產值達 396 億元，年增 25.5%，全年產值規模可望回升至 500 億元以上水準。

觀察 2018-2022 年航空器及零件產值變化，除了 2020 年疫情衝擊整體航太相關供應鏈，產值減少 31.9% 外，其餘年度在國機國造政策挹注下皆呈二位數成長。其中 2022 年產值更達 342 億元創下歷史新高；今年前 9 月疫後民航客機零件訂單增加，產值續增 24.2%，全年產值可望再創歷史新高。

若從內外銷金額來看，2018 年配合國造軍機交機規劃期程，內銷金額大幅成長 136.6% 且逐年攀升，2018-2022 年、近 5 年平均每年增幅高達 50.5%，內銷比重也從 2018 年的 16.7%，2022 年上升至 43.9%，今年前 9 月續提升至 47.9%；外銷部分亦受惠於歐美飛機零件訂單挹注，近年外銷金額亦多呈成長，近 5 年平均年增 1.05%。

統計處表示，美國為我國航空器及零件主要外銷市場。根據海關出口統計，今年前 10 月我國航空器及零件出口值 (不含復出口) 為 500 百萬美元，年增 13.7%，其中以美國為最大外銷市場、占 62.1%，出口金額 311 百萬美元，年增 19.4%，其次依序為義大利、德國、日本及加拿大。近 5 年出口資料中，美國除因 2020 年深陷疫情泥淖致出口值呈現衰退外，其餘年度都呈雙位數成長，為近年我國航空器及零件出口成長之主要貢獻來源。