〈台股盤中〉台積電毛利率遭「摩」咒領跌 重電、航運股逆漲

台股大盤指數今 (5) 日開盤震盪回測，大跌 138.17 點，失守 17300 點。權值股台積電領跌，AI 概念股同樣走弱，近日強勢的生技股今日也下跌。重電以及航運族群則逆勢抗跌。預估成交量 3500 億元。

法人指出，美股傳出輝達 (NVDA-US) 與 Meta(META-US) 高層賣股套現，以及高盛示警美股，衝擊那斯達克和費半指數昨天大跌，連動台股在創新高後壓回，將在高檔區間震盪。

觀察權值股今日表現，大摩預估台積電明年 Q1 毛利率跌破 5 成，台積電 (2330-TW) 領跌 6 元，跌幅 1.05%，聯發科 (2454-TW) 跌幅 0.96%，富邦金 (2881-TW) 跌 0.62%，國泰金 (2882-TW) 跌 1.51%，日月光投控 (3711-TW) 則跌 0.77%。

受到美國晶片禁令再起，AI 概念股今日大跌。緯創 (3231-TW) 跌至 89.5 元，近上次新低，跌幅 1.97%，廣達 (2382-TW) 跌 1.77%。緯穎 (6669-TW) 跌幅最重，跌 3.8%，失守 5 日線、月線，法人表示，得觀察緯穎能否在季線止跌，若跌破季線對短線就有壓力。

近日強勢的生技醫療股今日修正，康那香 (9919-TW)、恆大 (1325-TW) 受到人工管制交易，每 5 分鐘撮合一次。熱映 (3373-TW)、博晟生醫 (6733-TW) 跌逾 5%，瑞基 (4171-TW) 跌 3.72%。

重電族群今日逆勢抗跌，上緯投控 (3708-TW)、樂事綠能 (1529-TW) 漲逾 2.5%、士電 (1503-TW) 漲 3.15%，華城 (1519-TW) 漲 1.94%，亞力 (1514-TW) 漲 1.99%。

散裝航運股續強，新興 (2605-TW)、中航 (2612-TW) 強攻漲停板，正德 (2641-TW) 漲 7.24%，台航 (2617-TW) 漲 6.22%，裕民 (2606-TW) 漲 4.22%，四維航 (5608-TW) 漲 4.5%。