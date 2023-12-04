中國證監會：鼓勵上市公司回購、股東增持

在中共總書記習近平視察上海後，《新華社》不僅專訪了央行總裁潘功勝，周一（4 日）也刊出專訪證監會主席易會滿的文章，凸顯北京亟欲提振投資人的信心。

易會滿表示，要推進資本市場高水準制度行對外開放，全力維護資本市場穩定運行，並鼓勵上市公司回購、股東增持。

以下是《新華社》專訪易會滿全文：

抓緊制定建設中國特色現代資本市場政策框架

問：中央金融工作會議對「加快建設金融強國」、「推動我國金融高品質發展」做出部署，證監會將如何貫徹落實？

答：會議召開以來，我們圍繞全面貫徹會議精神，加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，謀劃了一系列落實舉措。概括起來，就是把握「一條主線」，做到「三個突出」。

「一條主線」，就是強化政治引領。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻把握資本市場監管的政治性、人民性，加強黨對資本市場的全面領導，特別是維護黨中央集中統一領導，強化各級黨組織政治功能和組織功能，切實把黨的領導貫徹到資本市場工作各領域各方面各環節。

「三個突出」：

一是突出主責主業。全面強化監管主責主業，提升監管效能，提升對資本市場重點領域風險的源頭防控，守牢風險底線，築牢資本市場健康發展基礎。

二是突出改革深化。堅持在市場化法治化軌道上推動資本市場改革創新，著力解決資本市場不平衡、不充分突出問題，更好發揮資本市場牽一發而動全身的樞紐功能，為實體經濟和投資者提供高品質的服務。

三是突出自我革命。堅持刀刃向內，推進證監會系統全面從嚴治黨，更大力度推動中央巡視整改常態化、長效化，鍛造忠誠干淨擔當的高素質專業化幹部隊伍。

目前證監會正按照中央部署，圍繞上述方面抓緊制定建設中國特色現代資本市場政策框架，將堅持成熟一個、推出一個，扎實推動落地見效。

圍繞健全資本市場功能推出更多務實舉措

問：中央金融工作會議明確指出，「堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨」、「更好發揮資本市場樞紐功能」。證監會在支持實體經濟高品質發展上有什麼具體考慮？

答：更好發揮資本市場樞紐功能，是新時代新征程上黨中央賦予資本市場的新定位。資本市場在整個金融市場中體量不算大，但在服務實體經濟方面具有獨特優勢。

一是資本市場訊息高度透明、價格信號靈敏，是資源配置與政策傳導的重要渠道。

二是資本市場具有風險共擔、利益共享的特點，能夠促進完善公司治理，有效激發社會創新創造活力和企業家精神。

三是能夠強化融資結構，有助於穩定宏觀槓桿率。

四是資本市場覆蓋股債期、場內外等豐富投融資工具，能夠滿足實體經濟和投資者的多元化金融需求。下一步，我們將堅持問題導向，守正創新，圍繞健全資本市場功能，推出更多務實舉措。

第一，推動股票發行註冊制走深走實。堅持以訊息揭露為核心的理念不動搖，堅持註冊制的基本架構不動搖，增強對高水準科技自立自強、現代化產業體系建設等重點領域的支持力道。增強力道推進投資端改革，吸引更多中長期資金入市，動態優化 IPO 定價、再融資、減持等制度安排，促進投融資動態平衡。

第二，健全多層次資本市場體系。積極發展多元化股權融資，堅守各交易所板塊定位，支持上海、深圳證券交易所建設世界一流交易所，高品質建設北京證券交易所，推動新三板和區域性股權市場制度和業務創新，更好發揮私募股權創業投資基金積極作用，進一步完善層層遞進的市場結構。促進債券市場高品質發展，推動不動產投資信托基金（REITs）市場擴面提質。穩慎有序發展期貨和衍生品市場，助力提高大宗商品價格影響力。

第三，大力提高上市公司品質。資本市場「晴雨表」功能主要通過上市公司來體現。去年 5,000 餘家上市公司實現增加值超過人民幣 18.23 兆元，佔 GDP 15.1%，研發投入佔全國研發支出五成。我們將扎實推動新一輪提高上市公司品質三年行動方案落地，突出中國特色公司治理建設。強化併購重整、股權激勵、分紅等制度安排，健全常態化下市機制，督導上市公司規範治理、誠信經營，支持更多上市公司做優做強，帶動產業鏈供應鏈上下游、大中小企業協同發展，夯實經濟高品質發展的微觀基礎。

第四，推進資本市場高水準制度型對外開放。統籌開放和安全，穩步推進市場、機構、業務的立體化開放，深化拓展互聯互通，便利跨境投融資，同步加強開放條件下的監管能力建設。

全力維護資本市場穩定運行

問：中央金融工作會議強調，要全面加強金融監管，有效防範化解金融風險。大家都很關心資本市場的平穩健康運行，證監會在這方面將採取哪些舉措？

答：加強監管、防範風險是金融高品質發展的重要保障。近年來，我們堅持「敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏風險，發揮各方合力」的監管理念，堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰，資本市場重點領域風險持續收斂、總體可控。下一步，我們將著力提升監管適應性、針對性，為資本市場改革發展創造更加有利的環境。

一是全力維護資本市場穩定運行。風平浪靜好行船。我們將加強對股市交易行為、資金流向的監測，建立健全風險綜合研判和預警機制。完善一二級市場逆周期調節機制，鼓勵和引導上市公司回購、股東增持，發揮好各類經營主體內在穩市作用。健全維護資本市場穩定的應急響應機制，加強分級會商和快速反應，守牢風險底線。

二是落實監管主責主業。堅持早識別、早預警、早暴露、早處置，著力提升抓早抓小的能力，強化對大股東資金佔用、過度槓桿、產業資本與金融資本缺乏隔離等潛在風險隱患的源頭治理。健全資本市場防假打假機制，完善行政、民事、刑事立體追責體系，「零容忍」打擊欺詐發行、財務造假、操縱市場等違法行為。同時，與有關方面一道，防範好房地產風險、地方債務風險和金融風險的傳遞共振。

三是堅決消除監管真空。加強監管協同，依法將各類證券活動全部納入監管，嚴厲打擊「偽私募」，清理整頓金交所、「偽金交所」。協同有關部門加強對大型企業集團債務風險的監測監管。

四是加強監管能力建設。落實黨和國家機構改革任務，健全內部協同機制，切實提高監管的有效性。同時，加強監管科技建設，強化跨部門訊息共享，提升數位化智慧化水準，為監管履職提供更有力支撐。