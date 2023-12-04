九大機構齊發聲 一文掌握中國A股市場後市

上周中國 A 股市場延續前一周震盪調整態勢，但三大指出全周跌幅均縮小，且「國家隊」國新投資宣布增持央企科技類指數基金等利多因素，有望降低短期波動。

展望後市，機構認為，市場對經濟、外部環境以及增量資金的信心，有望在 12 月看到轉折點，後續重要會議政策落實，有望緩解市場擔憂。

以下是九大機構提出的投資看法：

德意志銀行

德意志銀行近期在研究報告中指出，投資人無需過度擔憂中國股票市場，該機構認為投資人對中國股票的投資策略應為「逢低布局」。

德意志銀行亞太公司研究主管力勤（Peter Milliken）指出，市場上關於中國是否正在經歷「資產負債表衰退」的討論很多，「資產負債表衰退」意味著經濟體中存在過多信貸，需要長期去槓桿化，同時經濟成長將陷入停滯。

不過，德意志銀行說，中國已建立全球領先的資本市場投資體系，中國經濟的成長率仍遠高於全球其他主要經濟體，且未來還有進一步增長的空間。即使在經濟放緩的情況下，也能為投資人帶來收益。因此，投資人在估值低點布局中國股票，不失為投資良機。

高盛

高盛在 2024 年策略展望中，持續看好 A 股，維持 A 股的「加碼」評級，並預期未來 12 個月內，滬深 300 指數有望達到 4,200 點的目標價位。

高盛之所以看好 2024 年 A 股的表現，主要出於以下考慮：中央財政的發力，加上寬鬆貨幣政策的保駕護航，奠定了中國經濟穩健成長的基礎。

此外，海外資金環境改善，使得 A 股市場在 2024 年將迎來利潤成長、估值提振的雙重加持，特別是估值端，A 股市場將會顯現比較大的吸引力。

富達國際

隨著政策制定者採取更堅定的行動重振經濟，為市場否極泰來鋪平了道路。

中信證券

預估市場對經濟、外部環境以及增量資金的信心，有望在 12 月看到轉捩點，風險偏好恢復會帶動投資人向低點超跌成長及部分新興產業主題調倉。

中信證券建議投資人布局前期跌幅較大的科技和醫藥族群，科技類股包括 AI 產業（國產算力、AI 晶片設計、應用等），智慧駕駛（華為鏈、國產整車等），終端消費轉暖（安卓鏈復甦、數據要素、運營商），機器人和衛星網路等；醫藥族群重點關注創新藥出海品種（藥品、器械等）。

海通證券

目前中國經濟基本面已在修復趨勢中，後續重要會議政策落實，有望緩解市場擔憂，被低估的大金融有望迎來修復行情。

此外，隨著基本面逐漸反轉，被低估低配的醫藥性價比逐漸凸顯。

中銀證券

人民幣匯率回穩，人民幣資產估值修復在情理之中，金融外部均衡緩解，國內流動性寬鬆空間打開，帶動經濟復甦。

在經濟周期和金融周期共振下，A 股易漲難跌，特別是在經濟溫和復蘇的第二庫存周期，主導產業風格和結構是超額收益的來源。

配置方面看好三大方向：一是 AI 供應鏈，二是券商，三是受益第二庫存周期上行、景氣向好的中游高階製造，如周期成長電子（消費電子）、汽車（智慧駕駛供應鏈）、機器人供應鏈。

華夏基金

從流動性、基本面、估值等方面看，釋放的利多因素都為跨年行情帶來了正向催化。

建議現階段以反轉策略思路布局，重點關注基本面底部回穩和股價超跌：基本面優秀、周期上行信號不斷確認，且前期超跌的電子，可能會成為凝聚力較強的類股。

國壽安保基金

權益市場受前期利多驅動完成超跌修復，但近期利好集中於分母端，這可能在中期內壓制 A 股向上彈性，進一步「穩增長」政策預期可能是下一階段核心定價邏輯。

從國內看，政策預期升溫在一定程度上提振了市場信心。從海外看，美國聯準會（Fed）官員未來有可能進一步緊縮貨幣政策。

配置上看，企業盈利復甦力道較弱，加上剩餘流動性仍處高點，成長股可能存在超額收益，但投資人也需要關注經濟預期改善下對核心資產的催化。

信達澳亞基金

年末將至，從醫藥各個細分領域的基本面看，總體上看，大部分公司具有穩健增長潛力，且整體估值處於較低區間，有望迎來結構性估值修復。

參考歷史估值，當前生物醫藥類股處於估值底部，長線來看，具有很強投資價值。建議投資人關注消費復甦、創新升級、國企改革等主線，重點關注長期有望跑贏行業平均水準的成長性細分領域。