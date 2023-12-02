〈能源盤後〉OPEC+決議令人失望 油價跌至兩周低點

國際油價周五 (1 日) 連續第二個交易日下跌，令周線收低。此前備受期待的 OPEC + 會議結果無法取信市場，交易員不相信產油國將全面實施進一步減產。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.89 美元或 2.5%，收每桶 74.07 美元，近月 WTI 原油本周跌近 2%。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.98 美元或近 2.5%，報每桶 78.88 美元，本周也跌約 2%。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油期貨收盤創 11 月 16 日以來最低。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 2.5%，收每加侖 2.12 美元，本周下跌 0.7%。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 2.66 美元，本周下跌近 3.7%。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 1 美分或 0.4%，收每百萬 Btu 2.81 美元，但本周下跌 6.2%。

市場驅動力

OPEC + 生產國周四同意明年第一季讓市場減少供應約 220 萬桶 / 日 (其中包含市場早已料及的沙烏地阿拉伯延長減產的 100 萬桶 / 日，以及俄羅斯削減的 30 萬桶 / 日出口量)。

然而，原油價格卻連續兩日走跌。OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示：「交易者似乎不相信會員國會遵守規定，又或者認為即使他們遵守規定，這減產程度還是不夠。再者，減產消息為成員國獨自宣布，恐缺乏正式承諾，暗示 OPEC + 內部出現裂痕，恐影響其實現目標的能力，更遑論在必要時進一步擴大減產了。」

額外的自願減產量由個別成員宣布，引起市場質疑較小型生產國所謂的「自願」誠意。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 評論，宣布出來的削減規模顯然具有爭議，這是經過多次爭論才提出的，這令人不禁質疑由伊拉克、阿聯酋 (UAE)、科威特和其他國家湊出來新減產數額 (約 70 萬桶 / 日) 是否將實現，因為上述國家已有部份生產過剩。

他指出近期事件，包括沙烏地阿拉伯能源部長將油價下跌歸咎於投機者而不是供需平衡的言論，「揭示了 OPEC 導引和看法嚴重背離現實狀況。」畢竟，倘若市場如該部長所言的處於供需平衡狀態，那就沒有必要進行甫宣布的額外減產舉措。

與此同時，加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 大宗商品策略全球主管 Helima Croft 報告提道，OPEC + 周四聲明指出「自願減產程度將依市場情況逐步減少」。在會議召開前夕，市場曾臆測沙烏地阿拉伯 1 月可能會逐步取消其 100 萬桶 / 日的減產舉措，以重新取得市占，「我們認為，在此時機下多說這句是為了壓制『他們不久的將來將利用這些產量讓市場氾濫』的臆測。」

其他事態發展

巴西將於 1 月加入 OPEC+。Croft 認為，倘若巴西最終同意集體產量管理，這可能是重要的中期發展。

她表示，巴西領導層的目標是在 2030 年前將產量自目前約 200 萬桶 / 日提高到 540 萬桶 / 日，以中期而言，被視為非 OPEC 供應成長的最重要來源之一。