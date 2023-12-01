〈醫療科技展〉英業達展示AI醫療產品 落地醫院與個人健康監測

英業達 (2356-TW) 積極布局智慧醫療，在醫療科技展大秀 AI 如何應用在醫療產品上。包括「英愛膚」智慧傷口軟體與 MyHeartScore 洞悉個人心血管健康，兩款產品分別應用在醫療院所的診斷，以及個人心血管健康監測。

英愛膚是國內首款以 APP 操作的傷口影像 AI 辨識軟體，可以輔助醫療人員判讀多種傷口病徵。透過 AI 技術學習超過數千張的傷口照片，搭載的 AI 智慧軟體，擁有近似傷口專科醫療人員的能力，可以即時判讀出動脈阻塞傷口以及壓力性損傷的病灶，也可以輔助遠距傷口診斷。

MyHeartScore 則搭載 AI 技術，透過生存模型以及可解釋性模組進行雙 AI 分析，能夠即時分析穿戴裝置裡的 ECG 數據，提供多種心血管健康指數，包括最基本 0 至 100 分的分數指標、HRVs 圖與心跳週期數。並有專屬的 APP 紀錄、管理使用者的健康數據。

透過 MyHeartScore 監測提供的健康數據，可以了解使用者心血管的健康狀態，包括心率變異記錄心跳間隔的變化，以及心跳模板描述心跳整體波形，使用者也可將相關數據資料提供給醫師進行診斷。

不過英業達指出，目前 MyHeartScore 只能在 Apple Watch 上使用，其他品牌的智慧穿戴裝置尚未有此項功能。

英業達說明，兩款產品的使用情境不同，英愛膚主要用於醫療院所，輔助醫療人員判讀傷口病徵。而 MyHeartScore 則著重於個人的心血管健康監測，協助一般民眾洞悉自己的個人健康情形。