說故事就好！迪士尼艾格：過去太重視灌輸思想了 電影該回到娛樂本質

迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 不再容忍公司的合作夥伴和創意團隊將「灌輸思想」置於講故事之上。

艾格周三 (29 日) 在紐約舉行的 DealBook 峰會上表示，創作者忽視了「說故事」這個首要目標，迪士尼應以娛樂為優先，而非一心「灌輸思想」。

艾格近期戮力提升 2024 年及其後的迪士尼電影品質，首先削減電影數量，以專注製作更棒的電影，他認為必須製作出賣座的電影才能改變投資者和員工的看法。

艾格表示，2022 年「他離開時」迪士尼對「灌輸思想」的重視程度到達了巔峰，暗示他辭去迪士尼執行董事長職務的 11 個月中，迪士尼將「說故事」的本質拋之在後。

「我們以價值觀為娛樂，並以多種不同方式對世界產生正面影響。 《黑豹》就是一個很好的例子，如果注入正面思想並對世界產生良好影響，這會是我喜歡的娛樂方式，但這不應該是目標。我回來迪士尼，就是想讓迪士尼回到根本。」

迪士尼在 2022 年《巴斯光年》的電影加入同性之吻以及動畫片《奇異冒險》公開的同性戀角色而招受佛州州長、德州共和黨參議員的強烈反對。

儘管迪士尼向來將講故事和正面道德融為一體，但艾格本月稍早財報電話會議上承認，近來「灌輸思想」的程度已經影響到「說故事」的品質，艾格重申，他已向創意主管和製作合作夥伴強調，製作引人入勝的故事才是首要任務。「我真的不想容忍相反的情況。」

艾格發表此番言論之際，迪士尼正面臨扭轉業務和提振股價的壓力。近期《漫威》和動畫電影《星願》票房令人失望，對公司業績造成壓力。