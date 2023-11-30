長錢來了！中國兩大保險巨擘出資人民幣500億 成立私募基金

中國新華保險在周三（29 日）宣布，與中國人壽分別出資人民幣（下同）250 億元，共同發起設立私募證券投資基金公司，代表中長期資金再添新軍。

據《界面新聞》報導，新華保險控股子公司新華資產與國壽資產分別出資 500 萬元，共同發起成立基金管理人公司，擔任上述私募基金公司的管理人。

新華保險表示，設立新的私募基金，是為進一步增加符合投資策略的長期投資資產，強化保險資金資產負債匹配，提高資金使用效率。

公告顯示，基金公司名稱為鴻鵠私募證券投資基金公司（暫定名，最終以工商行政管理機關核准登記為准）。註冊資本為 500 億元。試點基金期限為 10+N 年，基金初次備案期限為 10 年。

基金管理人公司名稱為國豐興華私募基金管理公司（暫定名，最終以工商行政管理機關核准登記為准）。註冊資本為 1,000 萬元。

市場人士表示，此舉應該是配合中長期資金入市。「用新成立一家私募基金的模式來做權益市場投資，在之前是沒有的，這也算是一次創新和試點。另外，私募基金 10 年的封閉期可能會導致在會計準則上和傳統閒置資金投資有所區別，最終可以平滑掉權益市場的波動對公司整體利潤表的影響。」

今年 8 月，中國證監會召開機構投資者座談會，指出在國內經濟轉型升級、金融市場改革深入推進、長期利率中樞下移新形勢下，養老金、保險資金、銀行理財資金等中長期資金加快發展權益投資正當其時。

為推動保險資金等中長期資金入市，今年 9 月 10 日，國家金融監督管理總局下發《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》，透過調低部分風險因子等措施，鼓勵保險公司把資金用於長期投資。

國家金融監管總局的數據顯示，截至今年第 3 季末，保險公司總資產為 29.6 兆元，年增 10.8%。保險資金運用餘額為 27.2 兆元，增加 10.8%。其中股票和證券投資基金為 3.48 兆元，比率僅 12.8%。相較於監管機關規定的權益類資產投資比重上限（權益類資產投資比率最高可達上季末總資產的 45%），仍有較大差距。