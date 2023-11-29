拉近人與人之間的距離

text & photo TRAVELER Luxe 旅人誌

回國後的主理人 Emma，持續著習於取得認證，自 2014 年的 WSET L2 認證考取，直至取得更進一階的 WSET L3 認證，日子更加忙碌，但也充實著、快樂著。亦因那段歐洲漫漫之旅的美好回憶，更加讓 Emma 想透過葡萄酒，讓家人朋友，甚至初次見面的人們愉快地相聚一起，酒非為主體，而是伴佐著饗聚的小時光。將其生活的美好想像，成就出 PURE WINE 璞斟酒窖的舒適氛圍。距離標榜為 Wine Shop 的 Cave 公園店，除酒類販售，提供各式進口乾貨、罐頭、起司肉品，將其營造出自然生活的儀式感。

步行距離不過三分鐘，2023 年開啟了 PURE WINE 的第二個家，其風格氛圍自在舒適，入口處的落地窗戶，來往的人們經過於此便能清楚地看見店內，反之，Emma 與夥伴們也小聊道偶時窗邊整理商品，也能看見外頭路人們快步經過，返家或前往某個目的地，無論到哪，都期望著人們都能為生活帶出更自在快樂的想像實踐。對於 Emma 或工作夥伴們而言，這裡不全以裝修形塑而成，更內建了服務的團隊成員精神，以及來訪的你我，小細節大觀感，讓每次的到來，在 PURE WINE 的每一刻都能體現出不同的有趣感覺，這樣的情境製造，便發生在這。

【文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登】

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》12 月號

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