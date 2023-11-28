鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為150元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.3元，其中最高估值0.59元，最低估值-0.04元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.59
|3.04
|4
|最低值
|-0.04
|1.64
|2.16
|平均值
|0.29
|2.44
|3.06
|中位數
|0.3
|2.73
|3.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,664,000
|3,973,000
|4,435,000
|最低值
|2,515,000
|2,981,000
|3,309,000
|平均值
|2,589,740
|3,573,090
|4,038,650
|中位數
|2,597,500
|3,713,500
|4,358,250
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|0.07
|4.29
|3.75
|2.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,163,751
|4,716,021
|3,543,434
|2,206,902
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。