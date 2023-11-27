〈台幣〉亞幣聯手反攻 貶轉升重返31.5字頭

新台幣兌美元匯率近日拉回整理，感恩節過後，外資歸隊，台北匯市今 (27) 日開盤，新台幣匯價以 31.65 元開出，但隨即由貶轉升，重返 31.5 字頭，亞洲貨幣連袂走升；台股同步走揚，盤中漲逾 60 點，站回 17300 點之上。

觀察主要亞幣今天對美元表現，日元早盤強力升值 0.2%，新台幣早盤也有 0.14% 的升幅，新加坡幣同樣升逾 0.1%，人民幣升值 0.09%，韓元、泰銖約升值 0.08-0.09%。

新台幣兌美元今天以 31.65 元開盤後，在美元買盤出現後，早盤最低來到 31.655 元，貶值 2.7 分，但貶勢隨即收斂，匯價轉升，衝破 31.6 元關卡，最高來到 31.575 元，升值 5.3 分，呈現股匯雙漲，待觀察外資下午是否有進一步匯入動作。

新台幣匯率上周走勢劇烈震盪，隨著美國 FOMC 會議記錄出爐，釋出鷹派訊息後，新台幣熱錢行情隨之降溫，股匯同步拉回，不過，過去一周累計仍升值 2.28 角、升幅 0.72%。

美國上周公布 11 月商業活動持穩，但私營部門就業人數下滑，符合市場對於第四季經濟放緩的預期，投資人對於聯準會 (Fed) 升息循環告終、明年開始降息的預期愈來愈高。