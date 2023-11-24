鉅亨速報 - Factset 最新調查：台泥(1101-TW)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為34.4元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台泥(1101-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.23元下修至1.21元，其中最高估值1.51元，最低估值1.13元，預估目標價為34.4元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.51
|1.87
|2.19
|最低值
|1.13
|1.35
|1.52
|平均值
|1.26
|1.58
|1.79
|中位數
|1.21
|1.52
|1.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|116,682,780
|123,636,000
|128,755,000
|最低值
|109,926,000
|103,851,000
|101,033,000
|平均值
|113,550,160
|114,851,660
|116,723,480
|中位數
|113,377,000
|115,959,820
|118,552,960
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|0.74
|3.3
|4.32
|4.43
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|113,929,706
|107,041,452
|114,367,247
|122,783,014
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1101/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。