藍白合破局 資金簇擁軍工族群 亞航、寶一亮漲停燈

藍白合確定破局，被視為「綠營概念股」的軍工族群今 (24) 日盤中強彈，亞航 (2630-TW)、寶一 (8222-TW) 均亮漲停燈號，雷虎 (8033-TW) 也逼近漲停，無人機和軍用題材再起，亞航表示，看好軍用業務與民用檢修業務明年均有望較今年好。

軍工族群盤中大漲，成為多頭布局重鎮，亞航和寶一亮燈漲停，雷虎逼近漲停，漢翔 (234-TW) 也漲近 6%，千附經密 (6829-TW) 和晟田 (4541-TW) 漲逾 4%。

亞航指出，在軍用業務上，持續營運執行現有 TH-67、OH-58、CH-47 直昇機合約，以及勤總 隊 UH-60M 直昇機機隊商維案維保作業，穩固現有市場。

同時，亞航也爭取各型機的性能提升案，如 500MD 直昇機整機線束更新，並依照國防自主指導，規劃完成各型機的主旋翼片能籌。

由於亞航是國際知名 Breeze-Eastern 吊掛公司授權的亞洲地區維修中心 (日本和印度兩國除外)，除現有客戶空勤總隊和國內三軍外， 目標拓展韓國 KAI 陸軍的直昇機吊掛業務。

亞航也提到， FOG 光纖陀螺儀代工生產線建置工作完成期程，將於明年 2 月生產交貨驗收第一顆光纖陀螺儀。

而在無人機的規劃上，亞航配合中科院三架無人機購案組裝需求，建立無人機組裝線，將爭取後續中科院無人機量產商機。

雷虎則是日前在美國陸軍協會軍工展中，首次展示二款微型無人機，其中，可投彈式 TM-450 Hornet 大黃蜂小型無人機歐美詢問度高；同時，雷虎也在全球最大改裝車展 (SEMA Show) 中，展出真車尺寸電動全地形越野車，正全面在陸海空發展各種無人機產品。