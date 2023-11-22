美而快複合商場拚一季開一家 將揮軍台中

服飾電商業者美而快 (5321-TW) 今年以來持續發展 OMO(Online Merge Offline) 虛實整合商業模式，在年中開出首家複合式商場後，確定今年底、明年初將插旗北市一級商圈西門町、信義區 ATT 4 FUN，明年再揮軍台中，以每季開出一個新據點的速度快速拓展。

美而快說明，第四季起進入實體複合商場密集展店期，以平均每季開出一家的速度擴張，預計至明年底，至少達到 6 家規模，並將跨出北部，揮軍台中的商業區。

美而快統計，實體商場來客平均消費單價較網上多出 30%， 顯示實體場域經營有效滿足消費者需求。

美而快首家 UR Living 導入 PAZZO 形象概念店、 BRUN 不然早午餐，消費者進入後停留長達約 4 小時，美而快也看好，藉由線上線下連潔，進一步串連集團所有平台的會員資料。

美而快前三季合併營收 25.7 億元，年增 9.77%，營業利益 1.74 億元，年減約 4.9%，反映多家 UR Living 複合式商場開業在即，處展店籌備期致費用增加，稅後純益 1.05 億元，年減 21%，每股純益 (EPS)2.13 元。

進入第四季後，美而快瞄準電商旺季，旗下各品牌均透過官網、社群直播等宣傳管道展開行銷，搭配雙 11、雙 12 和聖誕節等節慶，樂觀看待。