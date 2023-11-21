牧東Q3財報難產 未補交最快明年6月面臨下櫃危機

金管會證期局今 (21) 日公布，截至 11 月 14 日，上市 (櫃) 公司應申報家數共計 1788 家 (不含金控公司)，上櫃公司牧東 (4950-TW) 未如期出具今年第 3 季財務報告，其餘公司均於規定期限內完成公告申報，牧東若無法在最後期限前補交財報，最快明年 6 月 20 日面臨下櫃。

證期局指出，上市公司 (不含第一上市公司) 前 3 季累計營業收入 25 兆 2579 億元，年減 10.47%，金額為近十年同期次高；稅前淨利為 2 兆 2924 億元，年減 35.32%，主要因基期較高所致。

證期局進一步說明，上市公司前 3 季獲利成長產業包括汽車工業因車用晶片及零組件缺料緩解，帶動車市銷售而推升獲利；金融保險業因投資及其他淨收益增加，帶動獲利成長；食品工業因疫後復甦，內需回穩，帶動獲利成長等。

至於上櫃公司 (不含第一上櫃公司) 方面，前 3 季累計營業收入為 1 兆 8440 億元，年減 8.18%；稅前淨利為 2108 億元，年減 22.3%，主要因基期較高所致，去年前 3 季光電業受惠於終端需求增加及毛利提升，加上半導體業因市場需求強勁，銷售價量俱增。

證期局指出，上櫃公司前 3 季獲利成長產業包括金融業因營業證券出售及評價利益增加，使得獲利成長；建材營造業因建案完工交屋，帶動獲利成長；觀光餐旅業因疫情緩解，民眾外出用餐意願提高，餐飲收入增加而推升獲利等。