金融股投資注意，接軌ICS 2.0 及 IFRS 17對金控的影響 ！

基於 ICS 2.0 及 IFRS 17 皆將於 2026 年上路，其中 IFRS 17 意在使資產與負債衡量方式一致，用來規範衡量及表達保險的會計準則，使保險業負債必須採用現時利率計算，將促使保險業調整商品結構，接軌 IFRS 17 後壽險公司財報揭露之保費收入將會下滑，也將著重在銷售高 CSM(保險服務契約邊際利潤) 保險商品，CSM 會隨著保障期間，經過攤銷，讓保險收入會因此增加，而列在保險收入的部分。

另外，ICS 2.0 意在使強化保險公司財務體質及風險承擔能力，自有資本要大於風險資本，因應 ICS 2.0 未來保險公司將面臨增資壓力。整體而言壽險公司將面臨資產配置須逐步調整、商品結構調整及增資壓力，調整過程營運波動較大。

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考量接軌 ICS2.0 與 IFRS 17 的影響，投資人為了選出優質金融定存股，可考量 (1) 獲利成長率，例如前十月獲利達成率超過 85%、(2)預估現金殖利率超過 3.5%、(3)長線金融環境及會計制度改變的波動 (4) 估值 PBR 低於 1.5 倍，這幾大類指標投資人可多關注，以股票代號前九大之金融股數據如下。(參考資料：金融波段存股：率先填息的金融存股具那些特徵？)

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